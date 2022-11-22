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Оккупанты обстреляли Херсон: есть погибшие и раненый

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Киев, Вторник 22 ноября 2022 17:14
Оккупанты обстреляли Херсон: есть погибшие и раненый Фото: в результате обстрела Херсона три человека погибли, есть раненный (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска продолжают обстреливать Херсон. Сегодня, 22 ноября, в городе зафиксировано 11 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского горсовета.

"Враг продолжает обстреливать Херсон. Мы слышим взрывы. Сегодня это происходит без перерыва", - отметила начальник Херсонской МВА Галина Луговая.

В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, после обстрела произошли два пожара. Было также попадание в магистральный газопровод. Сообщается, что в результате обстрела три человека погибли, один ранен и еще один пострадавший находится под завалами.

Напомним, что РБК-Украина ранее сообщало о взрывах в Херсоне. По данным "Суспільного", в городе прозвучало уже более 10 взрывов.

Кроме того, вчера россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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