В Херсоне снова прозвучали взрывы

Сегодня, 5 апреля, вечером жители Херсона в очередной раз услышали взрывы. Воздушную тревогу в Херсонской области не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальные источники не раскрывают более подробной информации об инциденте и не называют причин.

Напомним, начиная с 16:00, в Херсоне жители уже трижды слышали взрывы.

Позже стало известно, что оккупанты сегодня обстреляли два предприятия в Херсоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.