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В Херсоне снова прозвучали взрывы

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Херсон, Среда 05 апреля 2023 18:14
В Херсоне снова прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 5 апреля, вечером жители Херсона в очередной раз услышали взрывы. Воздушную тревогу в Херсонской области не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники не раскрывают более подробной информации об инциденте и не называют причин.

Напомним, начиная с 16:00, в Херсоне жители уже трижды слышали взрывы.

Позже стало известно, что оккупанты сегодня обстреляли два предприятия в Херсоне.

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