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В Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Среда 05 апреля 2023 16:02
В Херсоне раздались взрывы Фото: В Херсоне раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 5 апреля, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

Обновлено 16:24

"Суспільне" сообщило, что в Херсоне снова слышны взрывы.

Обновлено 16:35

В Херсоне в третий раз слышны взрывы, о чем сообщает "Суспільне".

Напомним, что российские оккупанты вечером 4 апреля обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

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