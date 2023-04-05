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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Середа 05 квітня 2023 18:14
У Херсоні знову пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 5 квітня, увечері мешканці Херсона вчергове почули вибухи. Повітряну тривогу в Херсонській області не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела не розкривають більш детальної інформації про інцидент і не називають причини.

Нагадаємо, починаючи з 16:00, у Херсоні жителі вже тричі чули вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти сьогодні обстріляли два підприємства у Херсоні.

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Херсон вибухи Війна Росії проти України
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