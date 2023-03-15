В Херсоне снова раздались взрывы

Сегодня, 15 марта, в Херсоне уже в пятый раз за день раздались взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Официальной информации о ситуации в Херсоне пока нет.

Отметим, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Напомним, сегодня в Херсоне уже четыре раза слышали взрывы.

Также ранее мы писали, что оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область с использованием ствольной артиллерии и "Градов".

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