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В Херсоне снова раздались взрывы

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Херсон, Среда 15 марта 2023 21:08
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: в Херсоне снова раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 15 марта, в Херсоне уже в пятый раз за день раздались взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Официальной информации о ситуации в Херсоне пока нет.

Напомним, сегодня в Херсоне уже четыре раза слышали взрывы.

Также ранее мы писали, что оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область с использованием ствольной артиллерии и "Градов".

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