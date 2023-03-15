Войска РФ ударили по Херсонской области из артиллерии и "Градов": есть раненые

Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область с использованием ствольной артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Областной центр войска РФ обстреляли семь раз. При этом 27 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию предприятия. К сожалению, есть пострадавшие – 4 человека получили ранения, среди них двое сотрудников ГСЧС.

Сообщается, что противник совершил 78 обстрелов, при этом выпустив 396 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Отметим, что вчера утром в Херсоне раздалась серия взрывов. Кроме того, вчера энергетики попали под обстрел в Херсонской области.

Также сообщалось, что 12 марта россияне 56 раз обстреляли Херсон и область. Они выпустили 337 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.