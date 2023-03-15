ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні знову пролунали вибухи

Новость на русском →
Херсон, Середа 15 березня 2023 21:08
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 15 березня, у Херсоні вже вп'яте за день пролунали вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що в регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Офіційної інформації про ситуацію у Херсоні поки немає.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже чотири рази чули вибухи.

Також раніше ми писали, що окупанти минулої доби обстріляли Херсонську область з використанням ствольної артилерії та "Градів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вибухи Війна Росії проти України
NEWS
Глава Пентагону: США підтримують рішення Зеленського щодо Бахмуту
Глава Пентагону: США підтримують рішення Зеленського щодо Бахмуту
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії