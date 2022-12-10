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В Херсоне снова прозвучали взрывы

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Херсон, Суббота 10 декабря 2022 22:53
В Херсоне снова прозвучали взрывы Фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне сегодня вечером, 10 декабря, снова прозвучали громкие взрывы. Об их причинах пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В Херсонской ОВА просят жителей областного центра оставаться в укрытиях, или по возможности придерживаться правила "двух стен".

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне в субботу, 10 декабря. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы.

Напомним, утром часть Херсона осталась без света из-за ночных и утренних обстрелов захватчиков, но днем электроснабжение и отопление было восстановлено.

Кроме того, 9 декабря захватчики 51 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще восемь - получили ранения.

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