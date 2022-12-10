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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Субота 10 грудня 2022 22:53
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні сьогодні ввечері 10 грудня знову пролунали гучні вибухи. Про їхні причини поки що не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

У Херсонській ОВА просять мешканців обласного центру залишатися у укриттях, або по можливості дотримуватись правил "двох стін".

Нагадаємо, що сьогодні окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні у суботу, 10 грудня. Ворожі снаряди потрапили до пологового відділення лікарні.

Нагадаємо, вранці частина Херсона залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли загарбників, але вдень електропостачання та опалення було відновлено.

Крім того, 9 грудня загарбники 51 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення.

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