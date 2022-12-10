Россияне полсотни раз обстреляли Херсонскую область, восемь человек пострадали

Российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки, 9 декабря. В результате вражеских атак восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко .

Захватчики обстреливали область из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии.

В результате атак пострадали жилые кварталы, а также больница, магазины и складские помещения.

Снаряды оккупантов также нанесли ущерб объектам инфраструктуры промышленности.

Напомним, часть Херсона осталась без света из-за ночных и утренних обстрелов захватчиков.

Кроме того, 9 декабря россияне нанесли удары по Херсону, ракета попала в одну из местных больниц, из-за чего пострадало гражданское лицо.

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