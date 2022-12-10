В Херсоне раздаются взрывы. Часть города без света из-за обстрелов

В Херсоне сегодня, 10 декабря местные жители слышат взрывы. Тем временем часть города осталась без света из-за ночных и утренних обстрелов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Обновлено 10:40. Херсон снова слышит взрывы.

"Взрывы раздаются в Херсоне, берегите себя", - пишут в сети.

Вместе с тем глава Херсонской ОВА сообщил, что ночью и утром российские оккупанты снова обстреливали Херсон.

"Из-за повреждений линий электропитания снова без света остались: центр города, Шуменский микрорайон, поселок Степановка", - пишет Янушевич.

По его словам, без электричества осталось 2549 абонентов.

Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.

Напомним, вчера, 9 декабря российские войска нанесли удары по Херсону, ракета попала в одну из местных больниц, из-за чего пострадал один человек.

Добавим, только недавно в Херсоне вернули свет для более половины абонентов после того, как электроснабжение было нарушено из-за обстрела россиян.

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