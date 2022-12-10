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В Херсон вернули свет и тепло

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Херсон, Суббота 10 декабря 2022 16:20
В Херсон вернули свет и тепло Иллюстративное фото: в Херсон вернули свет и тепло (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на субботу, 10 декабря, в освобожденном от россиян Херсоне возобновили электроснабжение и отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"После деоккупации прошло менее месяца. На сегодня в городе есть свет и тепло! Это возвращает город и область к нормальной жизни. Работы по восстановлению сетей продолжаются, оккупанты оставили после себя выжженную землю. Мы уже это видели в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях", - написал Тимошенко.

По его словам, Херсон стал первым населенным пунктом Украины, где были организованы "пункты несокрушимости" и там продолжают их наращивать. Сейчас они есть там не только в виде палаток, но и в стационарных зданиях.

Тимошенко добавил, что в области продолжают восстанавливать мосты, которые были повреждены россиянами. Так, мост на дороге Николаев-Херсон, которую называют "дорогой жизни", планируют полностью отремонтировать за несколько месяцев.

Чиновник также рассказал, что в город доставили несколько карет скорой помощи.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне 10 декабря часть жителей осталась без света после утренних и ночных обстрелов города.

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