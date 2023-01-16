В Херсоне оккупанты обстреляли детскую больницу
Российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Херсоне.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Россияне продолжают терроризировать херсонские больницы На этот раз обстрел детской", - рассказал он.
По его словам, из-за обстрела выбито около 30 окон в неонатальном корпусе. В нем 6 этажей.
"Корпус пуст. Информация о пострадавших отсутствует", - добавил Тимошенко.
Как сообщалось, российские военные 90 раз атаковали территорию Херсонской области. Захватчики били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Также спасатели ликвидировали пожар в помещении Красного Креста в Херсоне. Здание вспыхнуло в результате обстрела российскими оккупантами.
Напомним, российские войска в воскресенье, 15 января, обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.