ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атаковали Херсонскую область с танков, артиллерии и РСЗО: три человека погибли

Новина українською →
Херсонская область, Понедельник 16 января 2023 08:41
Россияне атаковали Херсонскую область с танков, артиллерии и РСЗО: три человека погибли Иллюстративное фото: россияне атаковали Херсонскую область из танков, артиллерии и РСЗО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 90 раз атаковали территорию Херсонской области. Захватчики били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В частности, захватчики 21 раз обстреляли Херсон. Они атаковали жилые кварталы города.

Так, россияне целенаправленно ударили по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.

Из-за российской агрессии за прошедшие сутки три человека погибли, 14 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, вчера россияне обстреляли помещение, где работают представители Красного Креста в Херсоне.

Ранее кафиры обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
DAILY
Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ
Юлия Акимовакорреспондент Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ