Россияне ударили по жилому кварталу Херсона: есть раненые

Российские оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона сегодня, 15 января. В результате атаки россиян есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. По предварительной информации, два человека получили ранения", - говорится в сообщении.

На месте попадания российских снарядов работают спасательные службы.

Напомним, жители Херсона сегодня сообщали о взрывах в городе.

Также отметим, что за минувшие сутки россияне 76 раз обстреляли Херсонскую область из РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

Сам Херсон обстреляли 25 раз. По данным ОВА, вражеские снаряды попали в жилые дома. Ранения получили два человека.

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