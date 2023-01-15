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В Херсоне очень громко. В облсовете призвали горожан находиться в безопасных местах

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Воскресенье 15 января 2023 15:17
В Херсоне очень громко. В облсовете призвали горожан находиться в безопасных местах Фото: в облсовете призвали херсонцев находиться в безопасных местах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Херсонцев призывают пребывать в безопасных местах. Пока в городе достаточно громко из-за регулярных обстрелов россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Сегодня в Херсоне очень громко. Без острой необходимости лучше не находиться на открытых просторах", - пишет Соболевский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные утром обстреляли жилой квартал Херсона, в результате чего есть раненные среди гражданских. Чуть позже в городе снова раздались взрывы, однако подробности неизвестны.

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