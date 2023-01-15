Россияне обстреляли больницу в Херсоне
Российские войска в воскресенье, 15 января, обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Рашисты продолжают воевать с больницами в Херсонской области.Только что российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание повреждено", - написал Янушевич.
Он также отметил, что из-за вражеской атаки ни один человек не пострадал.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсоне местные жители в течение сегодняшнего дня уже несколько раз сообщали о громких взрывах.
Кроме того, херсонцы призывают находиться в безопасных местах. Сейчас в городе достаточно громко из-за регулярных обстрелов россиян.
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