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Россияне обстреляли больницу в Херсоне

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Херсон, Воскресенье 15 января 2023 15:43
Россияне обстреляли больницу в Херсоне Иллюстративное фото: россияне обстреляли больницу в Херсоне (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в воскресенье, 15 января, обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Рашисты продолжают воевать с больницами в Херсонской области.Только что российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание повреждено", - написал Янушевич.

Он также отметил, что из-за вражеской атаки ни один человек не пострадал.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсоне местные жители в течение сегодняшнего дня уже несколько раз сообщали о громких взрывах.

Кроме того, херсонцы призывают находиться в безопасных местах. Сейчас в городе достаточно громко из-за регулярных обстрелов россиян.

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