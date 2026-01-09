В Херсоне снаряд пробил стену больницы: пострадали две медсестры
В пятницу, 9 января, около 12:15 россияне нанесли удар по Херсону. Один из вражеских снарядов пробил стену медучреждения в Днепровском районе города, пострадали медсестры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской МВА Ярослава Шанько в Telegram.
Он рассказал, что в результате вражеского обстрела повреждено помещение медицинского учреждения в Днепровском районе. В частности, снаряд пробил стену одного из отделений.
"У двух медсестер, пострадавших в результате этой атаки, - контузии и минно-взрывные травмы. Они госпитализированы для проведения обследования и дальнейшего лечения", - говорится в заявлении Шанько.
Позже Шанько уточнил, что во время вражеского обстрела больницы в Днепровском районе пострадали три медицинских работницы - 52, 49 и 21 лет. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.
Массированная атака по Украине 9 января
Напомним, ночная комбинированная атака на Киев началась с массированного обстрела дронами-камикадзе, после чего враг ударил крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой.
В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.
Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.
Кроме того, ракетный удар по Львовской области привел к отключению газа в 370 домах поселка Рудно - там сработала автоматика безопасности. Взрывной волной или обломками было повреждено шесть грузовых автомобилей.
Российский режим подтвердил запуск баллистической ракеты на Львов. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина и этим объяснили свой очередной теракт.
РБК-Украина ранее писало, что Украина требует срочного созыва Совбеза ООН в ответ на удар "Орешником" по Львовской области. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что использование баллистики против мирных регионов является новым уровнем эскалации, на который мир должен отреагировать немедленно.