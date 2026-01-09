ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Херсоне снаряд пробил стену больницы: пострадали две медсестры

Херсон, Пятница 09 января 2026 13:35
UA EN RU
В Херсоне снаряд пробил стену больницы: пострадали две медсестры Иллюстративное фото: враг нанес удар по медицинскому учреждению Херсона (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 9 января, около 12:15 россияне нанесли удар по Херсону. Один из вражеских снарядов пробил стену медучреждения в Днепровском районе города, пострадали медсестры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской МВА Ярослава Шанько в Telegram.

Он рассказал, что в результате вражеского обстрела повреждено помещение медицинского учреждения в Днепровском районе. В частности, снаряд пробил стену одного из отделений.

"У двух медсестер, пострадавших в результате этой атаки, - контузии и минно-взрывные травмы. Они госпитализированы для проведения обследования и дальнейшего лечения", - говорится в заявлении Шанько.

Позже Шанько уточнил, что во время вражеского обстрела больницы в Днепровском районе пострадали три медицинских работницы - 52, 49 и 21 лет. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Массированная атака по Украине 9 января

Напомним, ночная комбинированная атака на Киев началась с массированного обстрела дронами-камикадзе, после чего враг ударил крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой.

В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.

Кроме того, ракетный удар по Львовской области привел к отключению газа в 370 домах поселка Рудно - там сработала автоматика безопасности. Взрывной волной или обломками было повреждено шесть грузовых автомобилей.

Российский режим подтвердил запуск баллистической ракеты на Львов. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина и этим объяснили свой очередной теракт.

РБК-Украина ранее писало, что Украина требует срочного созыва Совбеза ООН в ответ на удар "Орешником" по Львовской области. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что использование баллистики против мирных регионов является новым уровнем эскалации, на который мир должен отреагировать немедленно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине Больницы
Новости
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка