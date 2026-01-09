В Херсоне снаряд пробил стену больницы: пострадали две медсестры

В пятницу, 9 января, около 12:15 россияне нанесли удар по Херсону. Один из вражеских снарядов пробил стену медучреждения в Днепровском районе города, пострадали медсестры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской МВА Ярослава Шанько в Telegram .

Он рассказал, что в результате вражеского обстрела повреждено помещение медицинского учреждения в Днепровском районе. В частности, снаряд пробил стену одного из отделений.

"У двух медсестер, пострадавших в результате этой атаки, - контузии и минно-взрывные травмы. Они госпитализированы для проведения обследования и дальнейшего лечения", - говорится в заявлении Шанько.

Позже Шанько уточнил, что во время вражеского обстрела больницы в Днепровском районе пострадали три медицинских работницы - 52, 49 и 21 лет. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.