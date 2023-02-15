В Херсоне прогремели взрывы
В среду вечером, 15 февраля, в Херсоне в очередной раз прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
На данный момент в городе и области воздушная тревога не объявлялась.
При этом официальных комментариев по поводу взрывов также не поступало.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне россияне дважды в день обстреляли медицинское учреждение.
Кроме того, в Бериславе Херсонской области оккупанты ударили по станции медицинской помощи, в результате получил ранения один человек.
Добавим, что 13 февраля россияне 54 раза обстреляли Херсон и область. Вражеские снаряды повредили дома и ж/д-колию, также два человека погибли.
Также в Херсоне под обстрел попало местное предприятие. Вследствие атаки есть разрушения и погибший.
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