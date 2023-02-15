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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Среда 15 февраля 2023 22:26
В Херсоне прогремели взрывы Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду вечером, 15 февраля, в Херсоне в очередной раз прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент в городе и области воздушная тревога не объявлялась.

При этом официальных комментариев по поводу взрывов также не поступало.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне россияне дважды в день обстреляли медицинское учреждение.

Кроме того, в Бериславе Херсонской области оккупанты ударили по станции медицинской помощи, в результате получил ранения один человек.

Добавим, что 13 февраля россияне 54 раза обстреляли Херсон и область. Вражеские снаряды повредили дома и ж/д-колию, также два человека погибли.

Также в Херсоне под обстрел попало местное предприятие. Вследствие атаки есть разрушения и погибший.

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