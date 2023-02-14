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Враг обстрелял станцию медицинской помощи в Бериславе: есть разрушения и раненый

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Херсонская область, Вторник 14 февраля 2023 15:05
Враг обстрелял станцию медицинской помощи в Бериславе: есть разрушения и раненый Фото: враг обстрелял станцию медицинской помощи в Бериславе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 14 февраля нанесли удар по Бериславу. Вражеские снаряды попали в станцию медицинской помощи, вследствие чего есть разрушения и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

"Очередная цель русской артиллерии – станция скорой помощи в Бериславе. Это уже второе медучреждение, которое за сегодняшние сутки обстреляли оккупанты", - говорится в сообщении.

Вследствие атаки на станции есть разрушения, также повреждены автомобили медиков.

Легкие ранения получил водитель "скорой". Мужчину ранило обломками стекла, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, вчера россияне 54 раза обстреляли Херсон и область. Вражеские снаряды повредили дома и ж/д-колию, также два человека погибли.

Также сообщалось, что в Херсоне под обстрел попало местное предприятие. Вследствие атаки есть разрушения и погибший.

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