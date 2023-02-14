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В Херсоне оккупанты второй раз за день обстреляли медицинское учреждение

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Херсон, Вторник 14 февраля 2023 20:07
В Херсоне оккупанты второй раз за день обстреляли медицинское учреждение Фото: в Херсоне оккупанты вторично за день обстреляли медицинское учреждение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска второй раз за день нанесли удар по медицинскому учреждению в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Дважды за день российская армия обстреляла одно из медучреждений Херсона. Не успели врачи и пациенты оправиться от утренней российской атаки, как несколько часов назад оккупанты нанесли повторно артиллерийский удар по медицинскому учреждению", - говорится в сообщении.

Отмечено, что из-за российских обстрелов повреждена крыша одного из корпусов, также в здании взрывной волной и обломками снарядов выбило окна.

Во время российской атаки находились в больнице 26 пациентов и 7 медработников. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, российские оккупанты сегодня утром обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. В результате атаки в здании выбиты окна.

Также ранее мы писали, что вчера, 13 февраля, россияне обстреляли дома мирных жителей поселка Ингулец Херсонской области. В результате обстрелов есть жертва.

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