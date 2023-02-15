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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Середа 15 лютого 2023 22:26
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 15 лютого, у Херсоні вкотре пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На даний момент у місті та області повітряна тривога не оголошувалась.

При цьому офіційних коментарів щодо вибухів також не надходило.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні росіяни двічі на день обстріляли медичний заклад.

Крім того, в Бериславі Херсонської області окупанти вдарили по станції медичної допомоги, в результаті поранено одну людину.

Додамо, що 13 лютого росіяни 54 рази обстріляли Херсон та область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та залізничну колію, також двоє людей загинули.

Також у Херсоні під обстріл потрапило місцеве підприємство. Внаслідок атаки є руйнування та загиблий.

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Херсон Вибух
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