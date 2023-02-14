Оккупанты вчера более полусотни раз атаковали Херсон и область: есть жертвы

Россияне за прошедшие сутки 54 раза обстреляли Херсон и область. Вражеские снаряды повредили дома и ж/д-колию, также два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, трое жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Город Херсон российская армия атаковала 13 раз. Вражеские снаряды попали в железнодорожную колию пассажирского сообщения и жилые дома.

Россияне открывали огонь из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии и танков.

Напомним, вчера российские войска обстреляли предприятие в Херсоне. Вследствие атаки есть разрушения и погибший.

Также мы писали, что за воскресенье, 12 февраля, оккупационные войска 20 раз обстреляли Херсон. В результате обстрелов пострадал один человек.

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