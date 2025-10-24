В Херсоне из-за российского удара погибла начальница отделения "Укрпочты": что известно

Что именно рассказал глава "Укрпочты"

В своем посте чиновник рассказал об "очередной потере для почтовой семьи".

Смелянский уточнил, что РФ убила начальницу отделения "Укрпочты" в Херсоне по имени Карина.

Согласно информации главы компании, трагедия произошла "по дороге на работу".

"Она ехала в маршрутке, когда террористы ударили "Градом" по мирным людям, - сообщил гендиректор акционерного общества.

Он добавил, что у погибшей остались сын и муж.

"Глубокие соболезнования родным и близким. Обязательно поможем семье. Светлая память", - подытожил Смелянский и добавил к посту фото погибшей сотрудницы.

Публикация Смелянского (скриншот: t.me/igorsmelyansky)

Как РФ снова атаковала Херсон

В ночь на 24 октября войска РФ атаковали Херсон ударными дронами. При этом один "Шахед" попал в многоэтажку в Днепровском районе города.

На месте происшествия загорелся пожар. Пострадали по меньшей мере два человека.

Несколько позже, утром пятницы (около 7:30), российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под удар попали жилые кварталы.

В результате вражеских атак были повреждены многоквартирные и частные дома. Пострадали люди.

За ликвидацию последствий обстрелов в городе взялись аварийно-спасательные бригады.