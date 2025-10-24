В Херсоне из-за российского удара погибла начальница отделения "Укрпочты": что известно

Сегодня, 24 октября, в Херсоне из-за вражеского удара "Градом" погибла руководительница отделения "Укрпочты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Telegram.
В своем посте чиновник рассказал об "очередной потере для почтовой семьи".
Смелянский уточнил, что РФ убила начальницу отделения "Укрпочты" в Херсоне по имени Карина.
Согласно информации главы компании, трагедия произошла "по дороге на работу".
"Она ехала в маршрутке, когда террористы ударили "Градом" по мирным людям, - сообщил гендиректор акционерного общества.
Он добавил, что у погибшей остались сын и муж.
"Глубокие соболезнования родным и близким. Обязательно поможем семье. Светлая память", - подытожил Смелянский и добавил к посту фото погибшей сотрудницы.
В ночь на 24 октября войска РФ атаковали Херсон ударными дронами. При этом один "Шахед" попал в многоэтажку в Днепровском районе города.
На месте происшествия загорелся пожар. Пострадали по меньшей мере два человека.
Несколько позже, утром пятницы (около 7:30), российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под удар попали жилые кварталы.
В результате вражеских атак были повреждены многоквартирные и частные дома. Пострадали люди.
За ликвидацию последствий обстрелов в городе взялись аварийно-спасательные бригады.
Напомним, украинские прифронтовые города регулярно страдают от российских обстрелов. Оккупационная армия бьет по украинцам, в частности, из реактивных систем залпового огня - РСЗО (таких как "Град" или "Смерч").
Поэтому ранее мы рассказывали, что делать во время обстрела из "Градов" или "Смерчей", чтобы уберечь жизнь.
Кроме того, мы показывали, как на востоке Украины был уничтожен вражеский "Град" точным попаданием.
Читайте также, как спасти жизнь во время воздушной тревоги и чего делать никак нельзя после отбоя.