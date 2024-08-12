Что делать при обстреле из "Градов" или "Смерчей": три совета

Фото: что делать при обстреле из РСЗО (Getty Images)

Украинские прифронтовые города постоянно подвергаются российским обстрелам. В частности, оккупационная армия бьет по украинцам из реактивных систем залпового огня (РСЗО) таких, как "Град" или "Смерч".

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минобороны рассказывает, что делать, если вас застал обстрел из РСЗО.

Как говорится в публикации, снаряд или ракету от системы залпового огня можно засечь. Залп от РСЗО хорошо виден как ночью, так и днем. Ночью - это яркая вспышка на горизонте, а днем - серые следы от ракет в небе. Что делать, если попали под обстрел из РСЗО: Организуйте постоянное наблюдение и держите в поле зрения соседние здания и сооружения, которые могут служить укрытием. После того, как заметите залп, у вас будет несколько секунд, чтобы скрыться.

и держите в поле зрения соседние здания и сооружения, которые могут служить укрытием. После того, как заметите залп, у вас будет несколько секунд, чтобы скрыться. Прячьтесь в подвалах или в других углубленных помещениях . Выбирайте место в углу между несущими стенами, но недалеко от окон или дверей, чтобы при попадании ракеты можно было быстро покинуть помещение.

. Выбирайте место в углу между несущими стенами, но недалеко от окон или дверей, чтобы при попадании ракеты можно было быстро покинуть помещение. Не выходите из укрытия еще как минимум 10 минут после окончания обстрела. После залпа враг обычно проводит уточнение результатов обстрелов, корректировку огня или меняет позицию.