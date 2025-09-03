ua en ru
На востоке Украины точным попаданием уничтожен вражеский "Град" (видео)

Украина, Среда 03 сентября 2025 11:29
На востоке Украины точным попаданием уничтожен вражеский "Град" (видео) Фото: точное попадание уничтожило боекомплект вражеского "Града" (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

На Восточном направлении украинское подразделение ликвидировало вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОСУВ "Днепр".

По данным украинских военных, подразделение "Рубака" выследило вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

"Вследствие точного попадания во вражеский "Град" произошла детонация боекомплекта, что привело к его полному уничтожению", - пояснили в ОСУВ.

Стоит заметить, что БМ-21 "Град" - это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, что создает серьезную угрозу для наших людей, бронированной техники и позиций.

Ситуация на фронте

Напомним, что в ночь на 3 сентября российские оккупанты осуществили комбинированную ракетно-пушечную атаку на Украину. Атака происходила на нескольких направлениях одновременно. Российские оккупанты на этот раз использовали, как дроны различных типов, так и ракеты.

Подробнее о последствиях ночного обстрела можно прочитать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что за последние сутки, со 2 на 3 сентября, российские захватчики потеряли почти 800 солдат и 165 единиц военной техники.

Это свидетельствует о значительной эффективности обороны и контрмер украинских войск на всех направлениях.

Кроме того, ранее сегодня генеральный штаб ВСУ сообщил о самых горячих направлениях фронта за сутки. Ими стали: Лиманское и Покровское.

Именно на этих участках происходили крупнейшие бои, где украинские подразделения активно отражали атаки противника.

Подробнее ознакомиться с ситуацией на поле боя и взглянуть на карты боевых действий можно в материале РБК-Украина.

