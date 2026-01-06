ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Херсон частично без света после атак РФ по городу

Херсон, Вторник 06 января 2026 16:45
Херсон частично без света после атак РФ по городу Иллюстративное фото: Херсон частично без света после атак РФ по городу (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия во вторник, 6 января, обстреляла Херсон. В результате этого обесточены несколько районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской МВА Ярослава Шанько.

Сейчас аварийно-ремонтные бригады уже начали восстановительные работы с учетом ситуации безопасности. В некоторых районах электроснабжение уже есть.

"Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае необходимости можно обращаться в Пункты несокрушимости, где есть возможность подзарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и согреться", - пишет Шанько.

Обстрел Херсона

Напомним, утром 28 декабря российские войска осуществили массированный обстрел Херсона из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись жилые районы города и объекты критической инфраструктуры.

В результате атаки почти сразу часть Херсона осталась без электроснабжения. Еще более недели назад председатель Херсонской ОГА Александр Толоконников сообщал, что Херсонская ТЭЦ постоянно находится под вражеским огнем, из-за чего аварийные бригады не могут начать восстановительные работы.

Кроме того, на Рождество оккупанты нанесли мощный удар по центральной части города. Под обстрел попал городской рынок, где находились гражданские.

Ранее РБК-Украина также подготовило репортаж о жизни жителей Херсона в условиях регулярных атак города российскими дронами.

Также мы писали, что в ночь на 6 января российские войска нанесли дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате этого зафиксировано обесточивание.

"Из-за последствий предыдущих обстрелов - в нескольких областях на утро применены аварийные отключения. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточиваний там пока не действуют", - сообщили в "Укрэнерго".

