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В Харківській області існує ризик посилення провокацій на День Незалежності

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Неділя 21 серпня 2022 13:35
В Харківській області існує ризик посилення провокацій на День Незалежності Фото: в Харківській області посилять комендантську годину на День незалежності (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Харківській області посилять комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня незалежності через загрозу посилення провокацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

"У Харкові та Харківській області, які постійно обстрілюються Росією, є загроза посилення провокацій. І останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить. Ми не повинні давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ОВА ввів посилення та збільшення тривалості комендантської години", - пише пресслужба ОВА.

Також зазначається, що протягом святкування Дня Незалежності в регіоні буде посилено комплекс заходів безпеки, які спрямовані на підвищення обороноздатності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, Росія не готується до наступу в День Незалежності, проте українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від росіян.

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, цього тижня російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.

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