В Харківській області існує ризик посилення провокацій на День Незалежності

Фото: в Харківській області посилять комендантську годину на День незалежності (Getty Images)

В Харківській області посилять комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня незалежності через загрозу посилення провокацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

"У Харкові та Харківській області, які постійно обстрілюються Росією, є загроза посилення провокацій. І останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить. Ми не повинні давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ОВА ввів посилення та збільшення тривалості комендантської години", - пише пресслужба ОВА. Також зазначається, що протягом святкування Дня Незалежності в регіоні буде посилено комплекс заходів безпеки, які спрямовані на підвищення обороноздатності.