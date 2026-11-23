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Во время российской атаки на Киев утром 23 ноября обломки беспилотников упали на территории двух учебных заведений. На местах работают экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По словам мэра, в Святошинском районе обломки беспилотника упали на территорию учебного заведения. Пожар там не возник. Еще одно падение обломков БПЛА зафиксировали на территории другого учебного заведения по другому адресу. В настоящее время экстренные службы направляются к обоим местам событий. Информации о пострадавших или повреждениях на данный момент нет.