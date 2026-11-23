В Киеве обломки дронов упали на территории двух учебных заведений
Во время российской атаки на Киев утром 23 ноября обломки беспилотников упали на территории двух учебных заведений. На местах работают экстренные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По словам мэра, в Святошинском районе обломки беспилотника упали на территорию учебного заведения. Пожар там не возник.
Еще одно падение обломков БПЛА зафиксировали на территории другого учебного заведения по другому адресу.
В настоящее время экстренные службы направляются к обоим местам событий. Информации о пострадавших или повреждениях на данный момент нет.
Напомним, утром 23 ноября российский беспилотник атаковал жилую многоэтажку в Шевченковском районе Харькова.
Дрон попал во второй этаж дома. По предварительным данным, два человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь.