У Харківській обл. поліція охороняє усі виборчі дільниці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На кожній виборчий дільниці буде нести службу працівник ДСНС

На території Харківської області створено 14 окружних виборчих комісій та 1681 територіальних виборчих дільниць для голосування на виборах президента України. Для забезпечення охорони публічного порядку на виборчих дільницях залучено близько 3879 працівників поліції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як зазначається, працівники поліції забезпечують цілодобову охорону окружних та дільничних виборчих комісій. Перед залученням на службу начальники відокремлених підрозділів проводять інструктажі з особовим складом.

"На кожній виборчий дільниці буде нести службу працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для виявлення вибухонебезпечних предметів створено 9 спільних груп вибухотехників", - йдеться у повідомленні.

Окрім забезпечення публічного порядку, на органи внутрішніх справ покладається охорона виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації у приміщеннях виборчих комісій та під час їх перевезення членами виборчих комісій.

Нагадаємо, e день виборів в Україні центральний апарат та територіальні управління Державного бюро розслідувань працюватимуть в особливому режимі.

Також повідомлялося, що для того, щоб не допустити можливих зривів голосування у день виборів президента України, додатково сформовано також 13 груп вибухотехніків та кінологів для перевірки повідомлень про замінування виборчих дільниць.