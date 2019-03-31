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В Харьковской обл. 2 участка открылись с задержкой

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 09:11
В Харьковской обл. 2 участка открылись с задержкой
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В общем, в области все избирательные участки начали свою работу

В Харьковской области сегодня, 31 марта, на выборах президента Украины с незначительной задержкой открылись 2 участка, расположенные в Основянском районе и в городе Изюм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка.

Отметим, на территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1 тыс. 681 территориальная избирательная участок.

Для обеспечение охраны публичного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечены 3 тыс. 879 сотрудников полиции и курсантов ХНУВД.

Отметим, сегодня, 31 марта с 08:00 в Украине открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Украины.

Первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, была Австралия. В частности, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 1 апреля.

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