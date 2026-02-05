В Харькове значительные перебои со светом после утренней атаки РФ

В результате утренней атаки россиян 5 февраля по энергетической инфраструктуре Харькова в городе наблюдаются перебои или полное отсутствие энергоснабжения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Была остановка общественного транспорта, была остановка метрополитена. Кроме этого остановился практически весь электротранспорт. Тяжелые разрушения энергетические, которые есть сегодня. Есть перебои с энергоснабжением. Сейчас мы работаем, работают энергетические службы, чтобы сделать все возможное, чтобы более стало восстановить электроснабжение", - рассказал Терехов.
По его словам, пока нельзя оценить количество абонентов, которые остаются без питания.
В домах, которые накануне в результате российских атак остались без тепла, также может отсутствовать энергоснабжение.
Мэр отметил, что есть такие случаи, когда в этих домах нет света 3-5 часов. Но "Харьковоблэнерго" делает все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.
"Энергетики корректируют, когда есть заявления, а у нас есть такой мониторинг, они стараются все возможное сделать, чтобы подключить как можно быстрее. У них есть определенные проблемы и определенные возможности. Эти проблемы стали глубже после сегодняшних ударов по энергетике. Но есть договоренности. Я на связи с руководством облэнерго, чтобы корректировать эти отключения, если они есть, чтобы они были очень-очень короткими", - добавил Терехов.
Напомним, с осени российские оккупанты регулярно атакуют украинские энергетические объекты, в результате чего ежедневно во всех областях Украины действуют графики отключений света.
Кроме того, в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике.
Самая сложная ситуация остается в Киеве, поскольку россияне сильно повредили столичные ТЭЦ.
В частности, в ночь на 3 февраля оккупанты ударили по Дарницкой ТЭЦ, она была практически полностью разрушена. Россия ударила по этому объекту в пик морозов, часть жителей Киева осталась без отопления.
По состоянию на 5 февраля в Киеве более 1110 жилых домов остаются без отопления уже третий день. Ситуация не изменилась по сравнению со вчерашним и позавчерашним днем.