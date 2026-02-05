В Харькове значительные перебои со светом после утренней атаки РФ

"Была остановка общественного транспорта, была остановка метрополитена. Кроме этого остановился практически весь электротранспорт. Тяжелые разрушения энергетические, которые есть сегодня. Есть перебои с энергоснабжением. Сейчас мы работаем, работают энергетические службы, чтобы сделать все возможное, чтобы более стало восстановить электроснабжение", - рассказал Терехов.

По его словам, пока нельзя оценить количество абонентов, которые остаются без питания.

В домах, которые накануне в результате российских атак остались без тепла, также может отсутствовать энергоснабжение.

Мэр отметил, что есть такие случаи, когда в этих домах нет света 3-5 часов. Но "Харьковоблэнерго" делает все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.

"Энергетики корректируют, когда есть заявления, а у нас есть такой мониторинг, они стараются все возможное сделать, чтобы подключить как можно быстрее. У них есть определенные проблемы и определенные возможности. Эти проблемы стали глубже после сегодняшних ударов по энергетике. Но есть договоренности. Я на связи с руководством облэнерго, чтобы корректировать эти отключения, если они есть, чтобы они были очень-очень короткими", - добавил Терехов.