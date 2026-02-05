У Харкові значні перебої зі світлом після ранкової атаки РФ

"Була зупинка громадського транспорту, була зупинка метрополітену. Окрім цього зупинився практично весь електротранспорт. Важкі руйнації енергетичні, які є сьогодні. Є перебої з енергопостачанням. Зараз ми працюємо, працюють енергетичні служби, щоб зробити все можливе, щоб більш стало відновити електропостачання", - розповів Терехов.

За його словами, наразі не можна оцінити кількість абонентів, які лишаються без живлення.

У будинках, які напередодні внаслідок російських атак лишилися без тепла, також може бути відсутнє енергопостачання.

Мер зазначив, що є такі випадки, коли в цих будинках немає світла 3-5 годин. Але "Харківобленерго" робить все можливе, щоб відновити електропостачання.

"Енергетики коректують, коли є заяви, а в нас є такий моніторинг, вони намагаються все можливе зробити, щоб під'єднати якнайшвидше. У них є певні проблеми й певні можливості. Ці проблеми стали глибшими після сьогоднішніх ударів по енергетиці. Але є домовленості. Я на зв’язку з керівництвом обленерго, щоб коригувати ці відключення, якщо вони є, щоб вони були дуже-дуже короткими", - додав Терехов.