"Укрпочта" предупредила об изменениях в доставке посылок в Харьков

Российский удар по логистическому объекту "Укрпочты" в Харькове заставил компанию срочно менять маршруты доставки. Часть посылок может прибыть с задержкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

По словам руководителя компании, после удара работники оперативно перестроили логистические процессы и запустили временные маршруты доставки.

Работу удалось стабилизировать уже в течение дня.

Смелянский отметил, что первые посылки прибыли в харьковские отделения уже в обед, хотя на месте поврежденного объекта еще работали спасатели.

Сейчас компания запустила временные маршруты доставки и стабилизировала работу сети. В то же время отдельные отправления в Харьков, которые направляются из отдаленных регионов, могут доставляться примерно на день дольше, чем обычно.

"Да, определенное время посылки в Харьков могут ехать на один день дольше, если направляются издалека. Из Харькова все должно работать по графику", - добавил гендиректор "Укрпочты".

Также компания продолжает оценивать последствия атаки. К вечеру среды "Укрпочта" планирует определить перечень отправлений, которые были потеряны или повреждены в результате обстрела. Их владельцам выплатят компенсации.

"Завтра и послезавтра у нас будут хорошие новости, и мы будем фокусироваться на положительных эмоциях", - подытожил Смелянский.