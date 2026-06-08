"Укрпочта" предупредила об изменениях в доставке посылок в Харьков
Российский удар по логистическому объекту "Укрпочты" в Харькове заставил компанию срочно менять маршруты доставки. Часть посылок может прибыть с задержкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.
По словам руководителя компании, после удара работники оперативно перестроили логистические процессы и запустили временные маршруты доставки.
Работу удалось стабилизировать уже в течение дня.
Смелянский отметил, что первые посылки прибыли в харьковские отделения уже в обед, хотя на месте поврежденного объекта еще работали спасатели.
Сейчас компания запустила временные маршруты доставки и стабилизировала работу сети. В то же время отдельные отправления в Харьков, которые направляются из отдаленных регионов, могут доставляться примерно на день дольше, чем обычно.
"Да, определенное время посылки в Харьков могут ехать на один день дольше, если направляются издалека. Из Харькова все должно работать по графику", - добавил гендиректор "Укрпочты".
Также компания продолжает оценивать последствия атаки. К вечеру среды "Укрпочта" планирует определить перечень отправлений, которые были потеряны или повреждены в результате обстрела. Их владельцам выплатят компенсации.
"Завтра и послезавтра у нас будут хорошие новости, и мы будем фокусироваться на положительных эмоциях", - подытожил Смелянский.
Напомним, ночью 8 июня российский дрон Shahed попал в логистический хаб "Укрпочты" в Харькове.
В результате атаки объект получил частичные разрушения, однако среди работников пострадавших не было.
Кроме того, 3 июня россияне ударили по терминалу "Новой почты" в Днепре. В результате попадания объект логистической инфраструктуры частично разрушен, пострадавших среди персонала также не было.