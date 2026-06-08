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Главная » Жизнь » Общество

"Укрпочта" предупредила об изменениях в доставке посылок в Харьков

21:02 08.06.2026 Пн
2 мин
Как повлияет удар по логистическому хабу на сроки доставки отправлений?
aimg Мария Науменко
"Укрпочта" предупредила об изменениях в доставке посылок в Харьков Фото: "Укрпочта" предупредила о временных изменениях в доставке в Харьков (facebook.com/ukrposhta)
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Российский удар по логистическому объекту "Укрпочты" в Харькове заставил компанию срочно менять маршруты доставки. Часть посылок может прибыть с задержкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

По словам руководителя компании, после удара работники оперативно перестроили логистические процессы и запустили временные маршруты доставки.

Работу удалось стабилизировать уже в течение дня.

Смелянский отметил, что первые посылки прибыли в харьковские отделения уже в обед, хотя на месте поврежденного объекта еще работали спасатели.

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Сейчас компания запустила временные маршруты доставки и стабилизировала работу сети. В то же время отдельные отправления в Харьков, которые направляются из отдаленных регионов, могут доставляться примерно на день дольше, чем обычно.

"Да, определенное время посылки в Харьков могут ехать на один день дольше, если направляются издалека. Из Харькова все должно работать по графику", - добавил гендиректор "Укрпочты".

Также компания продолжает оценивать последствия атаки. К вечеру среды "Укрпочта" планирует определить перечень отправлений, которые были потеряны или повреждены в результате обстрела. Их владельцам выплатят компенсации.

"Завтра и послезавтра у нас будут хорошие новости, и мы будем фокусироваться на положительных эмоциях", - подытожил Смелянский.

Напомним, ночью 8 июня российский дрон Shahed попал в логистический хаб "Укрпочты" в Харькове.

В результате атаки объект получил частичные разрушения, однако среди работников пострадавших не было.

Кроме того, 3 июня россияне ударили по терминалу "Новой почты" в Днепре. В результате попадания объект логистической инфраструктуры частично разрушен, пострадавших среди персонала также не было.

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