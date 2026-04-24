Главная » Новости » В мире

РФ готовит базу для запуска реактивных дронов у границы с Украиной, - СМИ

19:25 24.04.2026 Пт
2 мин
Это одна из двух ключевых площадок для запуска дронов нового типа
aimg Валерий Ульяненко
РФ готовит базу для запуска реактивных дронов у границы с Украиной, - СМИ Фото: российский дрон типа "Шахед" (Getty Images)

Россия расширяет сеть объектов для запусков реактивных дронов у границы для дальнейших ударов по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Читайте также: Игнат объяснил, как работает управление "Шахедами" с территории РФ

Согласно спутниковым снимкам и данным независимых исследователей, речь идет о подготовке специализированной инфраструктуры для использования дронов нового поколения.

В частности, спутники зафиксировали строительство объекта в Орловской области, расположенного примерно в 160 километрах от украинской границы. На территории вблизи вымершего села Цимбулова обнаружили четыре пусковые установки, две из которых имеют длину около 85 метров.

Специалисты отмечают, что сооружение удлиненных конструкций началось в конце декабря 2025 года, тогда как более короткие рельсы появились весной 2026-го, что указывает на постепенную адаптацию базы под новое вооружение.

Эксперты объясняют такие изменения техническими требованиями: удлиненные рельсы необходимы для запуска реактивных беспилотников, которым нужен значительно больший разгон перед взлетом. В то же время более короткие установки, зафиксированные на снимках, продолжают использовать для запусков предыдущих моделей дронов.

Эволюция вражеских дронов

Издание напоминает, что российская линейка "Герань" эволюционировала от модели "Герань-2", которая является копией иранского Shahed-136. Новые версии - "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5" - оснащены реактивными двигателями. Это позволяет им развивать значительно большую скорость и эффективнее преодолевать системы ПВО.

При этом модель "Герань-5" по своей форме уже больше напоминает крылатую ракету, чем классический дрон с дельтовидным крылом.

Аналитик Центра информационной устойчивости Кайл Глен подчеркивает, что база в Цымбуловой является одной из двух ключевых площадок, способных принимать новые типы беспилотников.

Аналогичную инфраструктуру российские оккупанты ранее обустроили на территории уничтоженного ими аэропорта в Донецке.

Напомним, японская корпорация Terra Drone объявила о выходе на украинский рынок через стратегическое партнерство с разработчиком Amazing Drones. Совместная работа направлена на совершенствование дронов-перехватчиков, способных развивать скорость до 300 км/ч.

Кроме того, ВСУ получают новые серийные образцы вооружения. Компания Quantum Frontline Industries уже передала ВСУ первую партию беспилотников Linza, которые прошли проверку в реальных боевых условиях.

Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским