ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по Украине "Искандерами" и сотней дронов, есть десяток "прилетов"

08:24 24.04.2026 Пт
2 мин
Сколько российских дронов ночью прорвали заслон ПВО?
aimg Ирина Глухова
РФ ударила по Украине "Искандерами" и сотней дронов, есть десяток "прилетов" Фото: россияне атаковали ночью дронами и ракетами (Getty Images)

В ночь на 24 апреля российские оккупанты запустили по Украине 2 баллистические ракеты и 107 дронов, около 70 из которых были "Шахедами". Силы ПВО обезвредили 96 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, атака началась еще с 18:00 23 апреля.

Противник применил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 107 ударных БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись по направлениям: Шаталово, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым). Около 70 из них составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 96 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

В Воздушных силах добавили, что зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в двух местах.

При этом воздушное российское нападение продолжается, в украинском небе находятся несколько беспилотников.

РФ ударила по Украине &quot;Искандерами&quot; и сотней дронов, есть десяток &quot;прилетов&quot;

Напомним, российская армия атаковала сегодня ночью Одессу ударными беспилотниками.

В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Известно о двух погибших и 15 раненых.

Также поражено торговое судно. На борту возник пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война России против Украины Ракеты Дрони
