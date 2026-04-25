Главная » Новости » Война в Украине

В Днепре после атаки врага вспыхнули пожары, повреждены дома

03:35 25.04.2026 Сб
ОВА призывает оставаться в укрытиях
aimg Екатерина Коваль
В Днепре после атаки врага вспыхнули пожары, повреждены дома Фото: после атаки в городе вспыхнул пожар (facebook.com/DSNSODE)

Российские оккупанты атакуют Днепр. В городе слышны взрывы, загорелись несколько пожаров и повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Читайте также: Россия ударила по центру Балаклеи, горят дома, есть погибшие (фото)

Ход атаки

По словам Ганжи, в результате вражеских ударов в Днепре возникли пожары, есть поврежденные дома. Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако угроза для города продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Информация о масштабах разрушений и количестве поврежденных объектов уточняется.

Обновлено в 04:05

В результате российского удара по Днепру пострадал четырехэтажный жилой дом. По предварительным данным, есть раненые.

В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, баллистики и крылатых ракет.

Новость дополняется.

Напомним, вчера ночью Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку на Украину.

Под ударом "Шахедов" находилась Одесса, где зафиксировано попадание в жилые дома. В результате атаки есть пострадавшие, погибли супруги.

Также в Черном море оккупанты атаковали ударными дронами балкер, который направлялся в один из портов Большой Одессы.

По данным Воздушных сил, противник применил 109 средств воздушного нападения - две ракеты и 107 беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 96 целей.

