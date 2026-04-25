В Днепре после атаки врага вспыхнули пожары, повреждены дома
Российские оккупанты атакуют Днепр. В городе слышны взрывы, загорелись несколько пожаров и повреждены дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.
Ход атаки
По словам Ганжи, в результате вражеских ударов в Днепре возникли пожары, есть поврежденные дома. Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако угроза для города продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Информация о масштабах разрушений и количестве поврежденных объектов уточняется.
Обновлено в 04:05
В результате российского удара по Днепру пострадал четырехэтажный жилой дом. По предварительным данным, есть раненые.
В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, баллистики и крылатых ракет.
Напомним, вчера ночью Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку на Украину.
Под ударом "Шахедов" находилась Одесса, где зафиксировано попадание в жилые дома. В результате атаки есть пострадавшие, погибли супруги.
Также в Черном море оккупанты атаковали ударными дронами балкер, который направлялся в один из портов Большой Одессы.
По данным Воздушных сил, противник применил 109 средств воздушного нападения - две ракеты и 107 беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 96 целей.