В Днепре после атаки врага вспыхнули пожары, повреждены дома

Российские оккупанты атакуют Днепр. В городе слышны взрывы, загорелись несколько пожаров и повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Ход атаки

По словам Ганжи, в результате вражеских ударов в Днепре возникли пожары, есть поврежденные дома. Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако угроза для города продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Информация о масштабах разрушений и количестве поврежденных объектов уточняется.

Обновлено в 04:05

В результате российского удара по Днепру пострадал четырехэтажный жилой дом. По предварительным данным, есть раненые.

В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, баллистики и крылатых ракет.

Новость дополняется.