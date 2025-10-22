Ночная атака РФ: Зеленский назвал количество жертв и обратился к партнерам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что всю ночь и утро работали украинские силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном - энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома.

Пожары фиксировали в Запорожье, попадания в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

"По состоянию на сейчас известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил он.

Зеленский обратился к партнерам

Президент подчеркнул, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем.

"А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и только скоординированной дипломатией всех наших партнеров. Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ", - подчеркнул он.

По мнению Зеленского, каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь.

"Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны", - подытожил президент.