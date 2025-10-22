Ночная атака РФ: Зеленский назвал количество жертв и обратился к партнерам
Россия ночью снова массированно атаковала Украину. Под ударами оказались гражданские города и объекты энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что всю ночь и утро работали украинские силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном - энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома.
Пожары фиксировали в Запорожье, попадания в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.
"По состоянию на сейчас известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил он.
Зеленский обратился к партнерам
Президент подчеркнул, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем.
"А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и только скоординированной дипломатией всех наших партнеров. Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ", - подчеркнул он.
По мнению Зеленского, каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь.
"Мы за это благодарны. И каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны", - подытожил президент.
Массированная атака на Киев и регионы Украины
Утром 22 октября Россия снова атаковала Киев и несколько регионов Украины дронами. С пяти утра в столице раздавались взрывы. Последствия зафиксированы по меньшей мере в четырех районах. На местах работают спасатели и медики.
По предварительной информации, в результате атаки погибли люди, среди раненых двухлетний ребенок. В нескольких домах повреждены квартиры и инженерные сети, зафиксированы разрушения инфраструктуры.
Заметим, что спасатели в свою очередь показали фото последствий вражеской атаки на столицу.
Под вражеским огнем оказались и другие регионы. В Запорожье в результате ночной атаки пострадали более десяти человек, проводилась эвакуация жителей из опасных зон. Без электроснабжения остались около двух тысяч потребителей.
Подробнее обо всех последствиях российского обстрела по состоянию на утро, можно узнать в материале РБК-Украина.