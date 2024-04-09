Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак

На фоне информационных вбросов о якобы будущем наступлении на Харьков российские войска усилили удары по городу. А в западных медиа появились публикации о планах Кремля превратить его в "серую зону". Подробнее об этом, есть ли угроза окружения и о том, что нужно для защиты Харькова, ­– в тексте РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикация The Economist, заявления президента Владимира Зеленского, мэра Харькова Игоря Терехова, начальника ОВА Олега Синегубова, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, комментарии экспертов Александра Мусиенко и Александра Коваленко.

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РФ хочет превратить Харьков в "серую зону"? Как и почему

Удары по Харькову усилились с декабря, примерно в то время, когда проблемы с американской военной помощи начали попадать в заголовки новостей. С тех пор город подвергся большому количеству ракетных и дроновых атак. Но атака 27 марта стала, пожалуй, поворотным моментом: впервые по городу ударили планирующей бомбой, запущенной с самолета, с большим разрушительным эффектом.

Подробнее об этом читайте в материале "Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову".

Эта атака произошла через пять дней после того, как ракеты уничтожили почти все энергетические мощности Харькова. На сегодня разрушены ТЭЦ-5, все трансформаторные подстанции, а также Змиевская ТЭС в 55 км южнее. Ситуация в энергосистеме крайне тяжелая, начальник областной военной администрации Олег Синегубов заявлял о дефиците для 300 тысяч харьковчан и 550 тысяч жителей региона.

Затем последовали новые удары планирующими бомбами, ракетами и беспилотниками. Также в российской тактике произошла зловещая эволюция: все чаще наносятся удары "двойного касания" (повторный обстрел одной и той же цели). В частности, 4 апреля дроны атаковали жилые дома, а когда туда прибыли экстренные службы, ударили снова. В результате погибли трое спасателей.

Место повторного удара по спасателям в Харькове (фото facebook.com/police.kharkov)

Украинские военные источники говорят, что своей эскалацией Россия решила превратить Харьков в "серую зону", пишет The Economist.

Мэр Игорь Терехов не верит, что это возможно. В интервью журналу он заявил, что Харьков не намерен сдаваться. По его словам, в начале полномасштабной войны дела обстояли хуже, когда из 2 млн человек остались 300 тысяч.

"Как можно сделать такой город "серой зоной"? Люди не покинут его, они уже покидали, но потом вернулись. Они уже достаточно намучились", – отметил он.

Обеспечить Харьков электроэнергией без работающих электростанций и трансформаторов было сложно, но город справился. "Если бы я рассказал вам, как мы это сделали, это тоже стало бы мишенью", – добавил мэр.

Тем не менее сделать Харьков непригодным для жизни – это одна из целей агрессора, убежден руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. И напоминает, что еще в марте Владимир Путин использовал термин "санитарная зона".

"Этот невоенный термин применяется к территориям, которые стали непригодными для жизни вследствие катастроф техногенного или природного характера. Собственно говоря, Путин это и имел в виду, и именно так следует воспринимать его слова. И Россия пытается, насколько может, наносить удары вглубь наших областей, чтобы в том числе Харьков сделать непригодным для жизни", ­– рассказал он РБК-Украина.

Такие планы у россиян в принципе не только для Харькова, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, если бы у них была возможность, они пытались бы сделать это со многими городами. Проблема Харькова в том, что он слишком близко к российской границе. Соответственно, оккупантам проще устроить геноцид мирного населения именно здесь.

Наступление на Харьков? Что говорят власти и эксперты

Пока точные намерения России не ясны, хотя есть признаки подготовки крупного летнего наступления, пишет The Economist. Харьков - одно из возможных направлений. Не самое вероятное, но оно уже активно обсуждается в российских СМИ. Впрочем, это может указывать на информационную кампанию по запугиванию.

Ранее издание "Верстка" со ссылкой на источники в администрации Путина сообщало о планах массового набора в оккупационную армию. Якобы в ближайшее время Москва намерена мобилизовать 300 тысяч человек, в том числе для операции по окружению Харькова.

Комментируя это, главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление станет для россиян большой ошибкой. По его словам, сейчас Силы обороны укрепляют фортификации, кроме того, для защиты пригодится опыт боевых действий, когда осенью 2022 года была освобождена значительная часть области вместе с Балаклеей, Изюмом и Купянском.

"Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", – сказал генерал.

Параллельно началась информационная кампания. В Telegram-пабликах разгоняются вбросы об эвакуации из Харькова и окрестностей из-за возможного окружения. На сегодня военные уверенно контролируют всю линию фронта. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов говорит об очередной ИПСО (информационно-психологическая спецоперация), поскольку в отношении формирования ударных групп РФ "стратегически ничего нового не произошло".

Владимир Зеленский, комментируя угрозу наступления, заявил, что Харьков вне опасности (фото president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский отмечает профессиональную дезинформацию со стороны РФ. По его словам, фейки разгоняются через западные и украинские СМИ. Украина находится в войне, никто никого не успокаивает, но и преувеличивать не надо, добавил он. А что касается оборонных рубежей, то Харьков вне опасности.

Террор и запугивание мирных жителей - стандартная для россиян тактика еще со времен СССР, говорит Коваленко. То есть любая военная операция сопровождается не только действиями общевойскового характера, но и обязательным террором. Чтобы посеять панику, деморализовать людей, а самое главное – убедить в том, что поражение неизбежно.

"Ощущение беззащитности деморализует и провоцирует недоверие к власти, критику и требование договариваться с врагом. А также, по расчетам российского командования, недоверие к военным, которые защищают Харьков", - объясняет эксперт.

В отношении масштабов мобилизации в России украинская сторона тоже оперирует цифрой в 300 тысяч. По словам Зеленского, противник намерен поставить под ружье столько людей до 1 июня, еще месяц может уйти на подготовку. Но поскольку с "дисциплиной не очень", возможно, россияне и не успеют до июня набрать 300 тысяч.

Со ссылкой на источники The Economist пишет, что в Восточной Сибири оккупанты готовят шесть новых дивизий на 120 тысяч военных. Этого достаточно для усиления действующих группировок на фронте, но точно не для наступления на Харьков.

"С другой стороны, неадекватное российское командование действительно может бросить 120 тысяч на Харьков, но это невозможно сделать незаметно. Их будут перемещать ближе к границе, но сформировать полноценный ударный кулак в одной локации – это вопрос даже не недель, а месяцев", – рассказал Коваленко РБК-Украина.

В любом случае харьковская операция не станет легкой прогулкой. И если провалилась первая попытка в 2022-м, когда областной центр был объективно хуже защищен, то теперь нужно прорвать усиленную оборону.

По мнению Александра Мусиенко, главный удар в летнем наступлении примет Донбасс. Главные усилия россиян будут сконцентрированы на тех направлениях, что и сейчас: на Авдеевском (или уже впору говорить о Покровском) и на Часовярском. А Харьков с севера и Угледар с юга станут вспомогательными или отвлекающими. Таким образом оккупанты планируют растянуть Силы обороны Украины.

"Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его", – добавил эксперт.

Что нужно для защиты Харькова и снимет ли Patriot все угрозы

Частично проблемы Харькова могут решить эффективные системы противовоздушной обороны (ПВО) в комплексе с самолетами F-16, чтобы оттеснить вражескую авиацию, которая бьет планирующими бомбами.

"Укрепление украинской ПВО, ускорение передачи Украине F-16 - это жизненно важные задачи. Нет и не может быть никаких рациональных объяснений, почему Patriot, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова", – говорил Зеленский в марте.

Харьков невозможно надежно прикрыть без системы Patriot (фото Getty Images)

В общей сложности за прошлый месяц Россия запустила порядка 400 ракет, 600 "шахедов" и 3000 управляемых авиабомб. По словам Зеленского, чтобы прикрыть всю Украину от баллистики, достаточно "25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой". На прошлой неделе после очередного Совета Украина-НАТО стало известно, что поиском дополнительных Patriot займется Германия.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что Харькову хватили бы и одной батареи на 8 пусковых установок. Вполне возможно, что следующая полученная батарея может быть переброшена для защиты этого города на востоке. При этом сами Patriot обязательно должны прикрывать комплексы среднего и малого радиуса типа NASAMS, IRIS-T и т.д. Чтобы батарею не разбили более простым и дешевым средством, например, "шахедом".

На баллистику Patriot реагирует, когда находится на постоянном боевом дежурстве. А близость к российской границе сделает его уязвимой целью. Следовательно, еще нужно найти баланс между тем, чтобы надежно прикрыть Харьков, и тем, чтобы не подставить ЗРК.

"Этого можно добиться, перемещая пусковые установки по очереди. Например, пока одни четыре ПУ меняют локации, другие четыре – на дежурстве. При этом их радиолокационные станции должны работать постоянно. Процесс сложный, но если защищать Харьков с помощью Patriot, нужно учесть все аспекты", - отметил Александр Коваленко.

Эксперт Мусиенко считает, что защита Харькова должна включать не менее пяти элементов. Первый – новые рейды российских добровольцев и перенос войны на территорию Белгородской области с уничтожением военных объектов и инфраструктуры. Второй – удары по Белгородской области, выявление систем С-300 и их поражение.

"Третий – это собственно средства ПВО и Patriot. Четвертый – удары по аэродромам, где размещается боевая авиация. Пятый – удары вглубь боевых порядков по тыловой логистике, чтобы они не успевали готовить группировки с прицелом на Харьков и другие направления", – полагает он.

Размещение Patriot вряд ли решит проблему атак ракетами С-300. У России их несколько тысяч и, по крайней мере, на данном этапе их перехват с учетом ограниченного запаса ракет-перехватчиков может быть слишком дорогим.

Самолеты F-16, как ожидается, дополнят комплексную ПВО Украины, в том числе для защиты Харькова (фото Getty Images)

Президент Владимир Зеленский называл дальнобойные ПВО лишь одним из способов защиты против вражеской авиации. Еще одним может стать оружие против КАБов украинского производства. Он намекнул, что оружие уже в разработке, но не привел подробности.

Мусиенко полагает, что, скорее всего, речь идет о многофункциональном ракетном комплексе "Сапсан" ("Гром-2"). Который способен поражать наземные и воздушные цели.

"Этот комплекс фактически был готов к принятию на вооружение в конце 2021 года. Полномасштабная агрессия помешала, но я думаю, Украина активно над ним работала", ­– рассказал он изданию.

Отметим, "Сапсан" разрабатывался для поражения целей на дальности от 50 до 280 км, но ряд источников утверждает, что 280 км - это ограничение для экспортной версии, а для нужд ВСУ дальность может быть увеличена до 500 км. По ряду параметров комплекс называют похожим на "Искандер".

В ноябре 2023-го начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов, не вдаваясь в детали, заявил, что "Сапсан" существует и постоянно усовершенствуется.

Большие надежды возложены и на западную авиацию. Летом Украина получит шесть самолетов F-16 от Дании, до конца года, возможно, еще несколько от Нидерландов. В общей сложности оба партнера пообещали передать порядка 40 единиц, но темпы зависят от подготовки пилотов.

В любом случае при самом позитивном сценарии в 2024-м у нас будет всего лишь 10% от необходимой боевой авиации, заявил на днях Зеленский. Чтобы не только бороться, но и побеждать Россию в небе, необходимо гораздо больше. Вполне вероятно, что первые украинские F-16 сходу задействуют в обороне Харькова.

"Одна из главных задач – работа против вражеской авиации. Безусловно, они будут работать на тех направлениях, где враг применяет корректируемые авиабомбы. И в Харьковской области в том числе", – уверен Мусиенко.