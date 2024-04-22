Зеленский об ударе РФ по телевышке в Харькове: попытка ограничить доступ к информации

Российские оккупанты, 22 апреля, в очередной раз обстреляли Харьков. Во время атаки ракета попала в телевышку. Президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что удар по телевышке – это попытка россиян ограничить доступ к информации.

"Российские террористы снова ударили по Харькову - по телевышке. Очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации. Сейчас идет работа над восстановлением сигнала", - сказал он.

Зеленский добавил, что Харьков, и разные города и общины нуждаются в защите - нуждаются в "петриотах".

"И одновременно нужно наносить максимальные впечатления всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики. Я благодарен всем в мире, кто готов нам с этим помогать, и мы работаем с нашими американскими партнерами ради увеличения наших возможностей", - добавил. Зеленский.