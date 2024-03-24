В Харькове и области вводят почасовые отключения света: графики

Чиновник отметил, что график почасовых отключений света вводится в период с 25 по 31 марта для Харькова и восьми общин области.

"Отмечаю, что это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы как можно большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать", - рассказал руководитель ОВА.

Какой график для Харькова:

Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.

Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.

Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00

Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.

Какой график для Харьковской области:

Мерефянская ТО, Люботинская ТО: с 9:00 до 11:00.

Змиевская ТО, Балаклеевская ТО: с 11:00 до 13:00.

Чугуевская ТО, Изюмская ТО: с 13:00 до 15:00.

Богодуховская ТО, Дергачевская ТО: с 15:00 до 17:00.

Глава ОВА добавил, что специалисты продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов и "прилетов" по Харькову и другим населенным пунктам области, а также круглосуточно ремонтировать инфраструктуру.

Ситуация со светом в Украине после российских ударов

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, ставшего беспрецедентной атакой на энергетику страны в последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блэкаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута, второй раз за сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Сегодня стало известно, что кроме Харькова и области, графики отключений могут ввести в Одесской и Хмельницкой областях.

Добавим, что 24 марта также сообщалось, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии.