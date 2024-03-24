У Харкові та області вводять погодинні відключення світла: графіки

Чиновник зазначив, що графік погодинних відключень світла вводиться у період із 25 по 31 березня для Харкова та восьми громад області.

"Наголошую, що це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якомога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати", - розповів керівник ОВА.

Який графік для Харкова:

Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.

Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Який графік для Харківської області:

Мереф'янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.

Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.

Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.

Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

Глава ОВА додав, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів та "прильотів" по Харкову та інших населених пунктах області, а також цілодобово ремонтувати інфраструктуру.

Ситуація зі світлом в Україні після російських ударів

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу.

Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

Сьогодні стало відомо, що крім Харкова та області, графіки відключень можуть запровадити в Одеській та Хмельницькій областях.

Додамо, що 24 березня також повідомлялося, що в Кривому Розі вводяться графіки аварійних відключень електроенергії.