UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові та області вводять погодинні відключення світла: графіки

Фото: у Харкові та області вводять графіки відключень електроенергії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові та області внаслідок російських масованих обстрілів вводять графік погодинних відключень електроенергії. Він розпочне свою дію з початку тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Чиновник зазначив, що графік погодинних відключень світла вводиться у період із 25 по 31 березня для Харкова та восьми громад області.

"Наголошую, що це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якомога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати", - розповів керівник ОВА. 

Який графік для Харкова:

  • Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.
  • Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.
  • Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
  • Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00. 

Який графік для Харківської області:

  • Мереф'янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.
  • Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з  11:00 до 13:00.
  • Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.
  • Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

Глава ОВА додав, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів та "прильотів" по Харкову та інших населених пунктах області, а також цілодобово ремонтувати інфраструктуру.

Ситуація зі світлом в Україні після російських ударів

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу.

Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

Сьогодні стало відомо, що крім Харкова та області, графіки відключень можуть запровадити в Одеській та Хмельницькій областях.

Додамо, що 24 березня також повідомлялося, що в Кривому Розі вводяться графіки аварійних відключень електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВідключеня світла