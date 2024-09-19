В Харькове будут судить мужчину, который передавал РФ данные о местах дислокации ВСУ

По данным следствия, мужчина, который официально не был трудоустроен, с февраля 2024 года собирал информацию о местах дислокации украинских военных в своем районе. Он наладил контакт с представителями государства-агрессора, получив задание по сбору разведданных для планирования вражеских ударов.

Свои находки предатель присылал через мессенджер, передавая координаты украинских защитников. Злоумышленник действовал из корыстных побуждений, поскольку ему обещали денежное вознаграждение, однако он так и не получил обещанных средств.

Кроме этого, обвиняемый был активным участником пророссийских чатов, где оставлял комментарии, призывающие к насильственной смене власти и "уничтожению нацистов". Экспертиза подтвердила противоправный характер его высказываний.

Мужчину задержали в конце июля. Сейчас он находится под стражей, а суд над ним состоится во Фрунзенском районном суде Харькова. Если вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.