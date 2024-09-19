СБУ в Харькове разоблачила российского агента, который корректировал удары по городу и позициям ВСУ

Фото: СБУ в Харькове обнаружила российского агента, корректировавшего удары по городу и позициям ВСУ (t.me/SBUkr)

Служба безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки, который корректировал ракетно-бомбовые удары по городу и прилегающим территориям. Приоритетными целями врага были пункты временного базирования украинских военных на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.