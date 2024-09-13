СБУ поймала еще одного предателя: готовил диверсии и наводил ракеты на Чернигов

СБУ поймала российского агента в Черниговской области. Предатель готовил диверсии на железной дороге и наводил российские ракеты на Чернигов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечает СБУ, россияне планировали обстрелы пунктов базирования украинских войск на севере Украины. Они хотели использовать авиационные ракеты Х-59. Также оккупанты пытались разведать локации предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ.

Для этих задач ФСБ завербовала 44-летнего работника местного завода. Он оставлял в Телеграм-каналах антиукраинские комментарии.

Предатель объезжал местность и скрыто фиксировал расположение Сил обороны. Информацию он отправлял куратору. Также агент "охотился" на релейные шкафы "Укрзализныци". Он с помощью легковоспламеняющейся смеси поджег технологическое оборудование у магистрального пути.

СБУ задержала предателя. У него и его родственников нашли 8 боевых гранат, патроны разного калибра и телефон с доказательствами.

Мужчине объявили подозрение в диверсии (ч. 2 ст. 113 УКУ) и государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ поймала предателя в Чернигове (ssu.gov.ua)