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Бухгалтерша одесского завода корректировала удары РФ по городу: она задержана, - СБУ

Среда 04 сентября 2024 14:45
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Бухгалтерша одесского завода корректировала удары РФ по городу: она задержана, - СБУ Фото: шеврон СБУ (nzl theukrainians.org)
Автор: Нина Еланская

Бухгалтерша одного из одесских заводов корректировала ракетные удары врага по городу. В настоящее время она задержана и сообщена о подозрении в совершении государственной измены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В ведомстве отметили, что особый интерес РФ при планировании новых серий атак по Одессе представляли локации блокпостов с бронетехникой и мобильных огневых групп ПВО. Известно, что для корректировки ФСБ завербовала бухгалтершу одного из одесских заводов. Враг заинтересовался ею из-за ее антиукраинских сообщений в Telegram.

Фигурантка ездила по городу на общественном транспорте, фиксируя на видео места дислокации украинских защитников. Затем она отчитывалась для ФСБ. Также женщина наносила соответствующие координаты на Google-карту и передавала данные врагу.

СБУ вовремя обнаружила преступную деятельность женщины и задержала ее на финальном этапе спецоперации. Отмечается, что ведомство провело комплексные меры по обеспечению локаций ВСУ.

"Во время обысков в помещении предательницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. В частности, о скрытой фото-, видеофиксации объектов Сил обороны и коммуникации с ФСБ", - говорится в сообщении СБУ.

Задержанной было поставлено в известность о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Женщина находится под стражей без права внесения залога. Сообщается, что ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: задержание информаторки ФСБ в Одессе (t.me SBUkr)

Напомним, недавно в Одессе был задержан сотрудник скорой помощи, который действовал в интересах РФ и помогал захватчикам корректировать удары по городу. Также правоохранители арестовали группу юношей, которые в Одессе занимались поджогами автомобилей украинских военных.

СБУ продолжает выявлять и задерживать предателей, работающих в интересах врага. Ранее мы сообщали, что правоохранители задержали корректировщика российских ударов по Торецку.

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Служба безопасности Украины Одесса
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