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В Харькове будут судить "блогера" за продвижение коммунистических и российских нарративов

Среда 18 сентября 2024 15:01
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В Харькове будут судить "блогера" за продвижение коммунистических и российских нарративов
Автор: Валерия Полищук

Новобаварская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в изготовлении и распространении материалов, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

«Блогер» также публично использовал коммунистическую символику и пропагандировал тоталитарный режим через средства массовой информации. Обвинение предъявлено по ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 и ч. 2 ст. 436-1 УК Украины.

Следствие установило, что безработный харьковчанин создал канал на YouTube, где популяризировал коммунистическую символику СССР, прославлял тоталитарный режим и распространял кремлевские нарративы. Кроме YouTube, свои идеи он распространял через Instagram и запрещенную в Украине соцсеть «ВКонтакте».

Злоумышленник публиковал изображения флага СССР, значка красной звезды, портреты Ленина и Сталина, сопровождая их антиукраинскими высказываниями. Он также публично распространял пропагандистские тезисы о том, что «на территории Украины строятся базы НАТО», а Россия вынуждена «защищать свои земли».

В апреле 2024 года правоохранители разоблачили мужчину. Во время обыска в его доме изъяли компьютер, телефон с доказательствами преступной деятельности, а также самодельную коммунистическую символику.

Мужчине грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала российского агента в Черниговской области, готовившего диверсии на железной дороге и наводившего российские ракеты на Чернигов.

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