У Харкові пролунали вибухи: є влучання в цивільні об'єкти

В ніч на 3 листопада в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Станом на 00:41 в місті пролунало щонайменше чотири вибухи. Автори каналу повідомляють про можливу роботу ППО. До цього в області застерігали про небезпеку застосування ударних БПЛА.

Є влучання в цивільні об'єкти

Голова ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни вдарили по місту дронами-камікадзе.

"Є прильоти в одному з районів міста по цивільним обʼєктам. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники. Про постраждалих інформація уточнюється", - повідомив міський голова Ігор Терехов.

Повітряна атака 2 листопада

Ввечері 2 листопада росіяни знову атакували Україну з повітря. В ПС повідомили про застосування росіянами "шахедів" та ракет.

Вибухи лунали в Харкові та Кропивницькому, про наслідки атак поки що нічого невідомо.

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