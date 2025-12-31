В Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК во время проверки документов

Как сообщили в полиции, происшествие произошло 31 декабря около 09:00 в Немышлянском районе города Харькова, на улице Харьковских Дивизий, во время проверки документов у водителя автомобиля.

42-летний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего скрылся с места происшествия.

В результате инцидента военнослужащий телесных повреждений не получил, пулей была повреждена форменная одежда.

Фото: t.me/police_kh_region

С целью оперативного задержания правонарушителя на территории города полицией была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.