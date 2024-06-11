В Харькове был слышен взрыв, перед этим предупреждали об угрозе баллистики

В Харькове этой ночью, 11 июня, раздался взрыв, вероятно, за городом. В это время в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеского ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків " и Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что звук взрыва был слышен в Харькове примерно в 01:03.

Буквально несколько минут до этого в Силах обороны предупредили об угрозе баллистики, которую российские оккупанты могли запустить по Украине с востока.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!" - говорилось в сообщении Воздушных сил в 00:59.

К тому моменту сигналы тревоги раздались во многих областях на востоке страны.

Обстрелы Харькова

Отметим, что Харьков и область находятся под регулярными ударами со стороны российских оккупантов. В последние месяцы враг сконцентрировался по атакам на объекты энергетики и критической инфраструктуры региона, однако также активно обстреливает чисто гражданские объекты, жилые дома и т.д.

Так, например, 10 июня захватчики ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами - "прилет" был в районе жилой застройки. Пострадали восемь человек.

В тот же день руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что по Харькову стали меньше бить из ЗРК С-300. Так, в начале июня появилась информация о том, что ВСУ ударом повредили российский ЗРК С-300/400 в Белгородской области и в СМИ появился спутниковый снимок.