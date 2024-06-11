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В Харькове был слышен взрыв, перед этим предупреждали об угрозе баллистики

Вторник 11 июня 2024 01:13
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В Харькове был слышен взрыв, перед этим предупреждали об угрозе баллистики Фото: в Харькове раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове этой ночью, 11 июня, раздался взрыв, вероятно, за городом. В это время в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеского ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків" и Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что звук взрыва был слышен в Харькове примерно в 01:03.

Буквально несколько минут до этого в Силах обороны предупредили об угрозе баллистики, которую российские оккупанты могли запустить по Украине с востока.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!" - говорилось в сообщении Воздушных сил в 00:59.

К тому моменту сигналы тревоги раздались во многих областях на востоке страны.

В Харькове был слышен взрыв, перед этим предупреждали об угрозе баллистики

Обстрелы Харькова

Отметим, что Харьков и область находятся под регулярными ударами со стороны российских оккупантов. В последние месяцы враг сконцентрировался по атакам на объекты энергетики и критической инфраструктуры региона, однако также активно обстреливает чисто гражданские объекты, жилые дома и т.д.

Так, например, 10 июня захватчики ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами - "прилет" был в районе жилой застройки. Пострадали восемь человек.

В тот же день руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что по Харькову стали меньше бить из ЗРК С-300. Так, в начале июня появилась информация о том, что ВСУ ударом повредили российский ЗРК С-300/400 в Белгородской области и в СМИ появился спутниковый снимок.

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